ÖPNV für junge Leute Kreishandwerkerschaften für Azubi-Deutschland-Ticket

Eine „Gleichbehandlung von Auszubildenden im Handwerk mit ihren studierenden Kollegen“ fordert der Landesverband der Kreishandwerkerschaften in Rheinland-Pfalz und setzt sich vehement für die Einführung eines vergünstigten Deutschlandtickets für Azubis im Land ein. Bei den jüngsten Verhandlungen zum Deutschlandticket sei deutlich geworden, dass Auszubildende erneut außen vorgelassen worden seien, während für Studierende ein vergünstigtes Ticket in Höhe von 29,40 Euro pro Monat beschlossen wurde, so die Kritik. Angesichts des Strebens nach Gleichwertigkeit zwischen dualer und akademischer Ausbildung sei eine sofortige Angleichung unumgänglich.