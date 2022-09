Wirtschaftsförderung : Jetzt die richtigen Weichen stellen

Investieren etwa in die Digitalisierung: Warum es jetzt wichtig ist, Geld für den Bestand des Unternehmens auszugeben. Foto: dpa Foto: dpa/Patrick Pleul

Trier „Investieren in unsicheren Zeiten“: Wie wichtig es ist, jetzt für die Zukunft im Betrieb vorzusorgen, dazu gibt eine große Gemeinschaftsveranstaltung Tipps aus der Praxis.

Die Bauteile aufgrund von Lieferengpässen Mangelware, die Energiekosten in explodierender Höhe, die Fachkräfte nicht zu finden: Wer ein Unternehmen leitet und für die Zukunft planen muss, tut sich derzeit schwer damit, noch mehr Geld zu investieren. Doch sollte man nicht gerade jetzt für die kommenden Jahre vorsorgen? Welche Bedingungen gibt es derzeit für Kredite? Was erwarten die Institute von den Betrieben? Und welche Unterstützung gibt es umgekehrt für investitionswillige Unternehmerinnen und Unternehmer?

Dazu laden Handwerkskammer (HWK) Trier, Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier, Forum Junges Handwerk Trier, Kreis Junger Unternehmer, Sparkasse Trier, Volksbank Trier, Investitions- und Strukturbank, Mentor AG Unternehmensberatung und die Steuerberatungs- und Wirtschaftskanzlei Dr. Widdau & Partner am Mittwoch, 28. September, 17.30 Uhr zur Veranstaltung „Investieren in unsicheren Zeiten“ im Campus-Handwerk Trier ein. Neben den Perspektiven von Steuer- und Unternehmensberatung sowie Kreditwesen und Förderung geben einige Unternehmer aus der Region Trier Einblick in ihre Unternehmensführung und ihr Investitionsverhalten. Tipps für Kollegen inklusive! Matthias Schwalbach, Geschäftsführer Wirtschaftsförderung der HWK Trier, und Matthias Schmitt, Geschäftsführer Standortpolitik der IHK Trier, schildern im Vorfeld das aktuelle Investitionsklima: