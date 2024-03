Weinbau Azubis mit Blick für mehr Nachhaltigkeit

TRier/Bernkastel-Kues · Azubis für Nachhaltigkeit begeistern: Ein Projekt der Weinkellerei Peter Mertes in Bernkastel-Kues lehrt junge Leute, wie sie mit und in der Natur arbeiten, einen Biowein erzeugen – und den Wildbienen in der Region helfen.

24.03.2024 , 09:27 Uhr

Die Auszubildenden von Peter Mertes mit dem Gewinner-Lebensturm auf dem Trierer Domherrenberg (von links): Sarah Oster, Valerie Kallmayer, Valodya Chakhoyan, Marie Pfeiffer, Calvi Rosen, Peter Alberts, Nina Gläßner. Foto: Sabine Schwadorf