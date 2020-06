Ausbildung : „Berufswahl ist ein lebendiger Prozess“

Trier Die Möglichkeiten für eine Ausbildung im Traumberuf sind derzeit so gut wie nie zuvor. Die beiden Wirtschaftskammern und die Agentur für Arbeit haben Jugendlichen bei einer Telefonaktion wertvolle Tipps gegeben.

Nach den Sommerferien in die Ausbildung! Es gibt noch freie Ausbildungsplätze, Ausbildung jetzt! Mit dieser Botschaft und mit dem Angebot zur Unterstützung bei der Berufsorientierung richten sich die IHK Trier, die HWK Trier und die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Trier an die Schüler der Region. Im virtuellen Berufswahl-Workshop informieren die Partner über unterschiedlichste Ausbildungsberufe, geben einen Überblick über freie Ausbildungsplätze und leisten Hilfestellung beim Bewerbungsprozess, denn zahlreiche Veranstaltungen und Beratungsangebote mussten Corona-bedingt ausfallen, Messen wurden verschoben. Dennoch stehen für viele junge Menschen jetzt zukunftsrelevante Entscheidungen an.

Annelie Kirchen: Momentan gibt es noch viele freie Ausbildungsstellen, so dass die Chancen recht groß sind, für 2020 noch einen Ausbildungsplatz zu finden. In der Berufsberatung kann man anhand der individuellen Interessen und Fähigkeiten klären, ob es noch alternative Berufe gibt, die in Betracht kommen. Auch wird man sehen, ob es sinnvolle Überbrückungsmöglichkeiten gibt, wie ein Langzeitpraktikum als Einstiegsqualifizierung (EQ). Die Ausbildungssuche für 2021 hat bereits begonnen, es gibt schon zahlreiche Ausbildungsstellenangebote. Bei vielen Betrieben gibt es enge Zeitfenster für die Bewerbungen wie Banken, öffentlicher Dienst oder größere Firmen.

Wenn ich einen Teil meiner Ausbildung an einer Berufsschule oder in einem Modul außerhalb der Region Trier absolvieren muss,gibt es dazu Unterstützung?

Alexander Oster, Geschäftsbereich Aus- und Weiterbildung, Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier: Sie können dazu einen Blick in den gemeinsamen digitalen Ausbildungsatlas von IHK und HWK werfen. Dort können Sie Ihren Wunschberuf eingeben und sich die Betriebe in Ihrer unmittelbaren Umgebung anzeigen lassen. Momentan ist es sicherlich besonders ratsam, das Unternehmen mal im Vorfeld telefonisch zu kontaktieren und sich zu erkundigen, wie es mit einer Ausbildung aussieht. Sie können ebenso einen Blick in die Lehrstellenbörse der IHK oder in das Lehrstellenradar des Handwerks werfen. Da bin ich ganz optimistisch, dass Sie damit weiterkommen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, die Kolleginnen der passgenauen Ausbildungsplatzvermittlung bei der HWK oder bei der IHK zu kontaktieren.