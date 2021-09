Wahl : Die Region und ihre Wünsche an Berlin

Trier Digitalministerium, Bürokratieabbau, regionale Zusammenarbeit der Abgeordneten und eine Bürgerversicherung für alle: Was Unternehmen, Wirtschaftsvertreter, Gewerkschaften und Sozialverbände aus der Region Trier von einer neuen Bundesregierung erwarten.

Schon jetzt ist klar: Das Handwerk in der Region Trier vertritt gut 7000 Betriebe mit rund 37 000 Beschäftigten und wird in den kommenden Jahren einer der Profiteure der Klimaschutzpolitik sein, gleich, wer den Kanzler stellt. „Ob es um effizienteren Maschineneinsatz, Wärmedämmung an Gebäuden, Energieversorgung an Ladesäulen oder effizientere Heizungen geht: Für uns ist das ein Konjunkturprogramm, das auf Jahrzehnte die Jobs in der Branche sichert“, sagt Bettendorf. Und gleichzeitig fordert das Handwerk vereinfachte und beschleunigte Planungsverfahren sowie eine Entbürokratisierung von Prozessen: „In Deutschland wollen wir immer alles besonders gut machen und stehen uns selbst im Weg“, sagt er. Es könne nicht sein, dass per Gesetz ein Klagerecht durch mehrere Institutionen bestehe: „Dazu haben wir keine Zeit.“