Finanzen : Steuer: So rechnen Sie mit dem Finanzamt ab

Der Weg zur Arbeit macht sich steuerlich bezahlt. In der Corona-Krise saßen viele Arbeitnehmer allerdings im Homeoffice. Eine Pauschale soll dies auffangen. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Trier Von der Kurzarbeit bis zur Homeoffice-Pauschale: Bei der Steuererklärung müssen viele Arbeitnehmer in Deutschland für 2020 Änderungen beachten. Was für sie nun gilt und was bei Grenzgängern anders ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Steuern zahlt niemand gern, und vielen erscheint das jährliche Abrechnen zu kompliziert. Eine besondere Herausforderung für alle zeigt sich mit der Steuererklärung für 2020, die auch die Veränderungen in der Arbeitswelt infolge der Corona-Pandemie abbildet. Mehr Homeoffice, weniger Arbeitsfahrten, Kurzarbeit, mehr Kinderbetreuungskosten: Der Trierer Steuerberater Stephan Wonnebauer ist davon überzeugt, dass die Finanzämter bei der Abwicklung in der Steuererklärung für das vergangene Jahr „grundsätzlich auf Gerechtigkeit achten werden. Allerdings wird es für viele Berufstätige keine großen Veränderungen geben, weil sie auch während der Pandemie normal weitergearbeitet haben“.

Heißt: Die größten Änderungen gibt es für Arbeitnehmer im Homeoffice und in Kuzarbeit. Wer im Homeoffice gearbeitet hat oder immer noch arbeitet, sollte alle Tage dort akribisch aufschreiben und sich dies durch den Arbeitgeber als coronabedingt bescheinigen lassen. „Der Schwerpunkt der Tätigkeit zu Hause muss glaubhaft nachgewiesen werden“, sagt Wonnebauer.

Info Erste Steuerbescheide ab Ende März möglich Frühestens ab Mitte März können die Finanzämter mit der Bearbeitung der Einkommenssteuererklärungen für 2020 beginnen. Darauf weist das Landesamt für Steuern hin. Grund hierfür sind gesetzliche Fristen, wonach Arbeitgeber, Versicherungen und andere Institutionen bis zum 28. Februar Zeit haben, um der Finanzverwaltung die Daten zur Lohnsteuerbescheinigung, Kranken- und Pflegeversicherung, Altersvorsorge oder zum Rentenbezug mitzuteilen. Zudem seien die bundeseinheitlichen Programme zur Berechnung der Steuern erste ab Mitte März verfügbar. Folglich können erste Steuerbescheide laut Landesamt auch erst ab Ende März/Anfang April bei den Steuerbürgern ankommen. Die Finanzverwaltung empfiehlt zur schnelleren Bearbeitung, die Steuererklärung elektronisch zu erstellen. So könnten elektronisch vorliegende Daten übernommen werden oder die Steuererklärung vorausgefüllt sein. www.elster.de

Denn für bis zu 120 Tage im Homeoffice dürfen Arbeitnehmer für 2020 je fünf Euro, also ingesamt 600 Euro, von der Steuer absetzen, die aufgrund der Ausnahme ausschließlich zu Hause gearbeitet haben. Damit können Steuerpflichtige für diese Zeit einen Arbeitsplatz daheim geltend machen, wenn sie sich freiwillig dazu entschieden haben oder den Arbeitsplatz aus Gründen des Gesundheitsschutzes nicht aufzusuchen. Die Pauschale für das Homeoffice gibt es ausdrücklich auch dann, wenn kein abgetrenntes Arbeitszimmer zur Verfügung steht, sondern von der Küche oder dem Wohnzimmer aus gearbeitet wurde und wird.

Allerdings wird diese Pauschale auf die ohnehin gültigen 1000 Euro Werbungskostenpauschale angerechnet. Nur wer also bereits vorher diesen Betrag ausgeschöpft hat oder jetzt darüber kommt, wird davon profitieren. „Das wirkt wie von der linken in die rechte Tasche gesteckt. Damit wird kaum einer ein Geschäft machen können“, ist Experte Wonnebauer überzeugt.

Zumal nicht viele der gut 35 000 Grenzgänger aus der Region Trier nach Luxemburg. Sie können die Coronapauschale statt der sonst anfallenden Fahrtkosten ansetzen. „In Summe wird das sicherlich nachteiliger sein, da die Grenzgänger meist mehr als 30 Kilometer zur Arbeit fahren“, gibt Wonnebauer zu bedenken. Somit stünden neun Euro Werbungskosten fünf Euro Coronapauschale gegenüber. Aber der Grenzgänger spare wiederum auch Zeit, Benzin und Verschleiß.

Andererseits wird die Steuererklärung für 2020 für die Grenzgänger insgesamt wenig Veränderung beinhalten, da das Luxemburger Gehalt auch weiterhin im Großherzogtum besteuert wird, unabhängig von der Tätigkeit zu Hause (siehe Info). „Es sei denn, es gebe auch deutsche Einkünfte zu versteuern oder eine Zusammenveranlagung“, sagt der Experte für grenzüberschreitendes Steuerrecht.

Auch der Bitburger Steuerberater Heinz-Peter Fuchsen hält die Corona-Pauschale ein Stück weit für Augenwischerei. „Ich sitze seit mehr als 30 Jahren im Homeoffice“, sagt er. So wie die Finanzbehörden bislang das Thema behandelt hätten, „kann das in Corona-Zeiten nicht mehr rechtens sein“. Fritzen meint damit das häusliche Arbeitszimmer, das vor Corona und auch jetzt unter Pandemie-Bedingungen nur dann als Arbeitszimmer im rechtlichen Sinn abgesetzt werden kann, wenn der Beschäftigte auf Anordnung des Chefs zu Hause arbeiten muss und ein abschließbarer Raum zu Hause zur Verfügung steht: „Das entspricht doch auch nicht der Realität in Großraumbüros. Da wird es demnächst vor Gericht noch Regelungsbedarf geben“, ist er sicher.

Auch wirke sich die Homeoffice-Pauschale bei den meisten Arbeitnehmern nur zum geringen Betrag einkommensteuerlich aus. Und selbst bei denen, bei denen sich diese zu 100 Prozent als Werbungskosten auswirke, liege die effektive Steuerersparnis nur bei 33 Prozent. Fritzen hat daher einen Vorschlag für Arbeitgeber: „Ein Homeoffice-Aufwandsertrag, den der Arbeitgeber zusätzlich an den Mitarbeiter zahlt und der bei 1,25 Euro pro Tag liegt, ist in sehr vielen Fällen günstiger“, sagt er. Es gebiete der „faire Umgang mit Mitarbeitern, denn schließlich spart der Arbeitgeber in gleicher Höhe selbst Kosten“.

Höhere Kosten infolge der Pandemie kann es aus dem Jahr 2020 heraus für eine Reihe von Beschäftigten in Kurzarbeit geben. Zunächst einmal muss jeder, der mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld im Jahr erhält, eine Steuererklärung abgeben. Zudem unterliegt das Kurzarbeitergeld dem sogenannten Progressionsvorbehalt.

Heißt: Für das Kurzarbeitergeld selbst zahlt man keine Steuern, es wird aber am Jahresende zur gesamten zu versteuernden Gehaltssumme addiert. Was meistens in einen höheren Steuersatz mündet und zu Nachzahlungen führt. „Hier macht es Sinn, sich Geld beiseite zu legen“, rät Isabel Klocke vom Bund der Steuerzahler. Denn je höher der Anteil des Kurzarbeitergeldes neben dem Einkommen ist, desto höher kann eine mögliche Nachzahlung ausfallen. Allerdings geht Steuerberater Stephan Wonnebauer davon aus, dass die Nachzahlung bei den meisten Betroffenen „noch keine 1000 Euro ausmachen wird“. Allerdings bestimme dies der Einzelfall, zumal es viele unterschiedliche Modelle zwischen Totalgehaltsausfall und nahezu komplettem Gehaltsausgleich gebe.

Für Luxemburger Pendler sieht die Sache dagegen anders aus. Experte Wonnebauer: „Luxemburg kennt den Progressionsvorbehalt nicht. Dort wird das Kurzarbeitergeld, das rund 80 Prozent des ursprünglichen Lohns ausmacht, sofort versteuert.“