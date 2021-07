Meinung : Die Geldsorgen kommen nach der Pandemie

Corona

Dass inzwischen deutschlandweit vier von zehn Haushalten darüber klagen, dass sie infolge von Corona weniger Geld in der Haushaltskasse haben, zeigt aber auch, in wie vielen Familien und Häusern die eigene Versorgung spitz auf Knopf genäht ist. Die Alarmglocken aller Sozialpolitiker sollten hier schrillen. Denn wo zu wenig bis nichts im Geldbeutel ist, wird auch der Konsum leiden. Schon jetzt wollen zwei von drei Deutschen krisenbedingt weniger ausgeben. Und wenn es einer Studie der Schweizer Bank Credit Suisse zufolge in Deutschland 633 000 derzeit mehr sogenannte Dollar-Millionäre als ein Jahr zuvor gibt, zeigt dies auch, dass das Einkommensgefälle in der Bevölkerung auseinander driftet und soziale Spannungen zunehmen werden. Eine Besserung scheint erst mal nicht in Sicht zu sein. Im Gegenteil: Glaubt man den Prognosen der Wirtschaftsforscher, werden noch mehr Menschen finanziell knapsen müssen.