Corona : Absage von VTU-Empfang und Ökomesse

Corona verdirbt vielen Unternehmen das Netzwerken: So sind der VTU-Neujahrsempfang und die Ökomesse für Anfang 2022 abgesagt.

() Die steigenden Coronazahlen wirken sich nun auch auf Veranstaltungen der regionalen Wirtschaft aus. So hat die Vereinigung Trierer Unternehmer in der Region Trier (VTU) pandemiebedingt wie im vergangenen Jahr auch den für den 14. Januar 2022 vorgesehenen Neujahrsempfang abgesagt. Gleichzeitig wurden die Vorstands- und Beiratssitzung sowie die Mitgliederversammlung vom selben Tag verschoben. Vor dem Hintergrund der in den letzten Wochen wieder stark steigenden Infektionszahlen sei die Veranstaltung aus Sicht der VTU nicht zu verantworten, sagt Geschäftsführerin Sabine Plate-Betz.