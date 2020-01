Herkunft : Die Ruwer kehrt aufs Etikett zurück

Waldrach Der 2019er Jahrgang soll gut werden, die Menge bleibt jedoch hinter früheren Ernten zurück. Dennoch ist der neue Jahrgang für die Winzer an der Ruwer ein ganz besonderer.

Was hat nun der Stadtrat mit dem Riesling zu tun? 1909 wurde im damaligen Weingesetz das Anbaugebiet zwischen Koblenz und Perl als Mosel-Saar-Ruwer bezeichnet. Seit der Weingesetznovelle vom 9. August 2006 wird alles unter dem Begriff Mosel zusammengefasst. Zwangsvereint aus Sicht einiger Winzer aus dem Seitental der Mosel. Denn die Ruwer verschwand ebenso wie die Saar aus dem Namen des Anbaugebiets. Und anders als bei der Saar einfach so den Flussnamen Ruwer auf ein Etikett schreiben ist bisher nicht erlaubt gewesen. Denn es gab im Trierer Stadtteil Ruwer die Einzellagen Sonnenberg und Maximiner, sagt Ansgar Schmitz, Geschäftsführer des Vereins Moselwein. Es bestand also Verwechslungsgefahr. Auf der einen Seite beispielsweise der 2004er Ruwerer Sonnenberg, auf der anderer Seite ein 2008er Ruwerwein aus einer Kaseler Lage.

Mit rund 180 Hektar ist die Rebfläche an der Ruwer eher klein. Zum Vergleich. In der Moselgemeinde Piesport sind es allein 401 Hektar. Die einzelnen Ruwerlagen befinden sich zwischen Sommerau (171 Meter über dem Meeresspiegel) im Norden und Eitelsbach im Süden (130 Meter über dem Meeresspiegel). Rund 90 Prozent der Anbaufläche sind mit Rieslingreben bestockt. Aktuell gibt es rund 30 Haupt- und Nebenerwerbswinzer.

Thomas Ambré ist Winzer im Nebenerwerb. Er freut sich darüber, dass nun endlich Ruwer auf dem Etikett stehen darf. Er bezeichnet die Ruwer als das Filetstück des Anbaugebiets Mosel. „Wenn Ruwer auf dem Etikett steht, kann das zu einem wichtigen Verkaufsargument werden.“ Ambré führt in vierter Generation ein Weingut in Waldrach und hat fest vor, Etiketten für 2019er Weine mit dem neuen Schriftzug zu versehen (siehe Grafik).

Wie die neuen Etikette konkret gestaltet werden, kann Julia Lübcke, Geschäftsführerin des VDP-Weinguts Karthäuserhof in Eitelsbach noch nicht sagen. Das soll bis April geklärt werden. Der Schriftzug Ruwer wird sich dort wiederfinden. Sie schwärmt vom Ruwertal, dass „ein besonderes, aber eben auch sehr kleines Seitental der Mosel mit herausragenden Terroirs und einem sehr eigenständigen Weinstil“ ist. Nach der Umbenennung des Anbaugebietes in Mosel sei die Ruwer zunehmend in Vergessenheit geraten. „Die neue Regelung gibt der gesamten Winzerschaft im Ruwertal nun also die Chance, sich wieder hinter den Begriff Ruwer Riesling zu stellen und die besondere Charakteristik dieser Weine zu propagieren.“