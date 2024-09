Weinanbau an der Mosel Mit diesen Herausforderungen haben die Mosel-Winzer dieses Jahr zu kämpfen

In dieser Woche hat die Weinlese an der Mosel begonnen, doch die Ernte bringt in diesem Jahr ungewöhnliche Herausforderungen mit sich. Noch sind nur wenige Traktoren und Ernteanhänger in den Weinbergen zu sehen, das wird sich allerdings in den kommenden Tagen ändern, wenn die Lesearbeiten richtig losgehen. Der Trierische Volksfreund hat bereits einen Blick auf die erste Lese des Sektguts St. Laurentius in Leiwen geworfen, wo heute Spätburgunder- und St. Laurent-Trauben geerntet wurden. Warum dieses Jahr enttäuschend für die Winzer ist und warum für das Sektgut St. Laurentius nur Handlese in Frage kommt.