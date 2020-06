Ausbildung : Weit mehr als nur Busfahren

TRIER Leitstelle, Werkstatt oder Kunden-Center – die Fachkraft im Fahrbetrieb erfüllt bei den Stadtwerken Trier zahlreiche Aufgaben.

Nun ist Krieger im zweiten Ausbildungsjahr - und ihr Job ist weit mehr als nur Busfahrerin. „Teil der Ausbildung war auch der LKW-Führerschein, das war für mich ein echtes Bonbon, ein toller Bonus neben dem Busführerschein“, sagt Krieger. Neben ihren Routen durch die Region als Fahrerin der Stadtbusse beinhaltet die Ausbildung aber noch einiges mehr: Sie ist in der Leitstelle tätig, um die Abläufe zu planen und zu koordinieren, sie macht Abrechnungen, sie informiert Kunden im Fahrgast-Zentrum in der Treviris-Passage und sie kennt sich aus in der Werkstatt des Verkehrsbetriebs der Stadtwerke Trier in Trier-Euren.