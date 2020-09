Arbeitsmarkt : Ein leichter Hoffnungsschimmer am regionalen Arbeitsmarkt

Trier Hoffnungsschimmer oder Strohfeuer? Der regionale Arbeitsmarkt wartet zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie mit sinkenden Arbeitslosenzahlen auf. Doch es bleiben viele Fragezeichen und die Experten sind (noch) skeptisch.

Doch gleichzeitig mahnen weitere Zahlen zur Skepsis. Die Kurzarbeit ist ein wichtiges Instrument der Arbeitsagentur und der Unternehmen, Menschen in Beschäftigung zu halten und vor Arbeitslosigkeit zu schützen. Von März bis September haben 5700 Betriebe für 59 200 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet. Wie viele Beschäftigte wirklich kurzgearbeitet haben, lässt sich erst mit zeitlicher Verzögerung erklären. Nun liegen die Daten für Mai vor: In der Region Trier haben insgesamt 3388 Betriebe für 26 327 Mitarbeitenden die Möglichkeit genutzt.

Auch die wirtschaftlichen Risiken, die die Krise noch in sich birgt, lassen Fragen über die Entwicklung offen. Agentur-Chefin Stefanie Adam: „Wir können noch lange nicht an das Niveau der Vorjahre anknüpfen.“ Mit 4,2 Prozent liegt die Arbeitslosenquote um 1,1 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist von September 2019 auf September 2020 um 36 Prozent auf 12 298 Jobsuchende angewachsen. Von Entspannung am regionalen Arbeitsmarkt können man also noch nicht reden.