Kostenpflichtiger Inhalt: Reportage : Wer Durst hat, sagt Cheers! - Wie läuft eine Online-Weinprobe ab?

Foto: TV/Verona Kerl

Winzer vermissen ihre Kunden, Kunden vermissen ihre Winzer, denn wegen der Corona-Pandemie bleiben diese persönlichen Kontakte vorerst aus. Viele Betriebe bieten daher Online-Weinproben an. Volksfreund-Redakteurin Verona Kerl war bei Nicolas Weber vom Margarethenhof in Ayl an der Saar zu Gast – per Instagram.