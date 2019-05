Wein : Neue Mosel-Weinkönigin gesucht

Trier (red) Die Mosel-Weinwerbung ruft alle Ortsweinhoheiten und ­weininteressierten jungen Frauen aus dem Anbaugebiet auf, sich für die Wahl der Mosel-Weinkönigin am 13. September 2019 zu bewerben. Dann wird Amtsinhaberin Laura Gerhardt ihre Nachfolgerin krönen.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf und Foto nimmt bis 15. Juni die Geschäftsstelle des Moselwein e.V. in der Gartenfeldstraße 12a in 54295 Trier entgegen.

Als Repräsentantinnen des gesamten Weinanbaugebietes übernehmen die Mosel-Weinkönigin und ihre Weinprinzessinnen ein vielseitiges und spannendes, aber auch forderndes Aufgabengebiet mit rund 200 Einsätzen in der Region sowie weit darüber hinaus. Dazu gehören Auftritte bei Gebietspräsentationen, Weinfesten sowie Wein- und Tourismus-Messen, beispielsweise in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und München. Gute Kenntnisse des Weinanbaugebietes, seiner Rebsorten und Weine sowie Kommunikationsfreude sind die Voraussetzungen für diese Tätigkeit. Die Weinmajestäten berichten in den sozialen Medien von ihren Einsätzen.