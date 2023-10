DÜSSELDORF/LEIWEN Wie Bankkunden an Förderkredite kommen

(BP/red) Öffentliche Fördermittel sind gerade in aktuellen Zeiten mit deutlich gestiegenen Zinsen ein zentraler Baustein sowohl in der Wohnbaufinanzierung wie auch in der Finanzierung von Unternehmen und landwirtschaftlichen Betrieben. Von der Auswahl passender Förderprogramme über die Beratung und Beantragung bis zum Verwendungsnachweis ist es ein sehr komplexer Weg, für den es Experten braucht. Die Raiffeisenbank Mehring-Leiwen eG hat diese Kompetenz erneut unter Beweis gestellt und erhielt zum wiederholten Mal eine in der genossenschaftlichen Finanzgruppe besondere Auszeichnung durch die DZ Bank – als „Premium-Partner Förderberatung“ für das Geschäftsjahr 2022.