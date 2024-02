Sanktionen gegen Luxusartikel Diamanten sind Wladimir Putins beste Freunde

Es ist eine dieser ikonischen Filmszenen, die im Gedächtnis hängenbleiben: Marilyn Monroe steht in „Blondinen bevorzugt“ in einem roten Filmset in ihrem pinkfarbenen Kleid und singt: „The French are glad to die for love, They delight in fighting duels, But I prefer a man who lives, And gives expensive jewels“ (ins Deutsche übersetzt: „Franzosen sind froh, wenn sie in einem Duell für die Liebe sterben. Aber ich bevorzuge Männer, die leben und mir teure Juwelen schenken“). Und damit ist dann auch für den Film geklärt: „Diamanten sind für Frauen die besten Freunde.“