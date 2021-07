Umweltkatastrophe : Flut beschädigt 600 Betriebe: Für viele geht’s ums Überleben

Trier 260 Millionen Euro Schaden durch die Hochwasserkatastrophe für Wirtschaft in der Region: Weitere Produktionsausfälle und Kurzarbeit möglich. Land gibt je Firma 5000 Euro Soforthilfe.

Die Fluten der jüngsten Hochwasserkatastrophe haben auch große Teile der Wirtschaft in der Region Trier zerstört. 200 Handwerksbetriebe und 400 Unternehmen aus Industrie, Handel und Tourismus sind laut den beiden Wirtschaftskammern betroffen. „Und davon sind viele wie Friseure oder Gastronomie und Hotelliers wegen der langen Corona-Einschränkungen ohnehin schon arg gebeutelt. Da gibt es auch keine finanziellen Reserven mehr“, sagt Matthias Schmitt, Chefvolkswirt der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Trier. „Die allermeisten werden so schnell nicht wieder normal arbeiten können.“ Darunter seien auch Top-Unternehmen, die vor dem Hochwasser gut dagestanden hätten.