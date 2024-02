Arbeitgeber verstärkt im Boot So soll der Job-Turbo Geflüchtete vermitteln

Insgesamt 6284 geflüchtete Menschen aus der Ukraine und den acht häufigsten Herkunftsländern betreut die Arbeitsagentur Trier derzeit mit den Job-Centern der Region als „gemeldete erwerbsfähige Personen“. Was auffällt: Nur 2477 davon sind arbeitslos gemeldet. Der Rest ist größtenteils arbeitssuchend und in Sprachkursen zur Integration in den deutschen Arbeitsmarkt. Ein kleiner Teil kann nicht vermittelt werden, weil darunter etwa Mütter mit Kindern unter drei Jahren sind.