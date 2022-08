Ausbildungsprojekte : Sparsame Lampen, effizienter Datenspeicher

TRIER Im letzten Teil der Serie zu erneuerbare Energien von KLASSE!-Partner Stadtwerke Trier geht es heute um effiziente Straßenleuchten, Parkhäuser und ein „grünes“ Rechenzentrum.

(red) Mehr als 120 Millionen Euro haben die Stadtwerke Trier – seit vielen Jahren Partner des Volksfreund-Schulprojekts KLASSE! - seit 2007 in den Ausbau der Erneuerbaren Energie in der Region investiert. In der heute endenden Serie stellt der Volksfreund auf den KLASSE!-Seiten unterschiedliche Projekte der Stadtwerke Trier vor, die alle ein Ziel verfolgen: Die Region Schritt für Schritt klimaschonend weiter zu entwickeln.