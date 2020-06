Innovation : Wenn nur die Augen den Computer steuern

Nur mit den Augen steuert ein Nutzer das Programm Eye Build IT Creator und kann so seine Ideen und Planungen am Computer umsetzen. Foto: Adrian Wegener

Trier Mit einer Idee sorgt Intermedia-Designer Adrian Wegener für reichlich Furore. Der junge Mann hat in Trier studiert und hier sein Projekt aufgebaut (der TV berichtete).

Allein mit den Augen steuert Adrian Wegener Bausteine über den Bildschirm: Am Ende ist ein kleines Haus entstanden. Was zunächst wie ein Lego-Spiel aussieht, könnte vielen behinderten Menschen den Zugang zur digitalen Welt öffnen.

Das 3D Kreativprogramm Eye Build It Creator ermöglicht es Nutzern mit körperlichen Beeinträchtigungen mit intuitiver Augensteuerung am Computer virtuelle Blöcke wie Bausteine zu komplexen Strukturen zu kombinieren. Diese Modelle können dann mittels 3D-Druck sogar reale Objekte werden. „Mit dem Eye Build It Creator ist es Menschen, die eine körperlichen Beeinträchtigung haben, teilweise zum ersten Mal möglich, sich kreativ zu betätigen, zu kommunizieren und physische Objekte zu erstellen,“ erläutert Adrian Wegener, Absolvent der Hochschule Trier und Erfinder des Eye Build It Creators. „Enorme Entwicklungen und Kombinationen diverser Technologien wie Eye-Tracking, 3D-Druck, User Experience Design und Serious Games haben mir das Potential für inklusive Anwendungen aufgezeigt und mich zur Umsetzung des Programms inspiriert.“

Die Idee ist mehrfach ausgezeichnet worden. 2019 gab es für den jungen Mann zwei Mal Auszeichnungen – den Preis „Kultur- und Kreativpilot“ durch die Bundesregierung und den „European Youth Award“ durch die Europäische Union. Nun ist der ehemalige Trierer Student, der derzeit in Saarbrücken lebt, sein Projekt aber in Trier vorantreibt, für einen Preis der Vereinten Nationen, „World Summit Award“, nominiert.

Wichtiger noch, es gibt für den jungen Akademiker auch Starthilfe: Im Rahmen des Exist-Gründerstipendiums werden für den Eye Build It Creator seit dem 1. April 2020 für ein Jahr lang die Stipendien für die zwei Teammitglieder Adrian Wegener und Manuel Buß sowie Coaching- und Sachmittel im Gesamtwert von 95 000 Euro finanziert. Die Durchführung des Stipendiums findet in enger Zusammenarbeit mit der Hochschule Trier statt und wird durch die Mentorin Prof. Dr. Linda Breitlauch (Fachrichtungsleitung Intermedia Design, Hochschule Trier) und den Exist-Coach Peter K. Sanner (Gründer und CEO, areasix GmbH/Regionalvertreter RLP/Saar, Bundesverband Deutsche Startups e.V.) unterstützt. Darüber hinaus beraten fünf weitere interdisziplinäre Coaches regelmäßig das Projekt. Viel Lob gibt es Mentorin Linda Breitlauch dazu: „Ich freue mich sehr, dass das hoch innovative Projekt, das wir als Fachrichtung schon seit Jahren begleiten, diese Förderung erhalten hat. Die Vielzahl an Auszeichnungen belegt, wie relevant die bisherige Arbeit des hoch ambitionierten Teams im gesellschaftlichen Kontext ist.“

Und das junge Team hat noch viel vor. Läuft alles gut, will Wegener 2021 an den Markt gehen. Dafür ist das Team derzeit in eine Testphase. „Wir haben bereits mehrere Testphasen durchgeführt“, erzählt Wegener dem TV. Anfangs mit „kleineren Gruppen“ mit etwa 25 Teilnehmern. Eine größere Testreihe ist für die zweite Jahreshälfte vorgesehen. „Wir haben bereits 100 Teilnehmer – sogar von Amerika bis Indonesien – und suchen aber noch weitere Teilnehmer, Behinderte oder auch Nicht-Behinderte“, erklärt Wegener diese Aktion. Bedingt durch die Corona-Krise mussten sich das Team umstellen. Wegener: „Zum großen Teil gehört unserer Zielgruppe zu den Risiko-Personen. Die Test laufen nun komplett digital.“ Ein Vorteil in Zeiten von Corona – aber ebenso, wegen der teils riesen Entfernungen. Deshalb werben Adrian Wegener und Manuel Buß für weitere Teilnehmer.