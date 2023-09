Gegen den Fachkräftemangel Ein Kick für die berufliche Weiterbildung

Extra

In der Kooperationsvereinbarung für zukunftstreffer.de heißt es unter anderem: Der Strukturwandel auf dem Arbeitsmarkt zieht sich durch alle Unternehmensbranchen. Eine entscheidende Folge daraus ist, dass es für Unternehmen immer schwieriger wird, den eigenen Personalbedarf zu decken. (…) In unserem vernetzten Bildungsraum bündeln und vernetzen wir die verschiedenen Informations- und Beratungsangebote zur beruflichen und betrieblichen Weiterbildung sowie deren Förderungsmöglichkeiten aus dem Portfolio der Partner. (…) Über die Aktivitäten des Netzwerkes in Verbindung mit Sport, beginnend mit Fußball, begeistern wir mehr Beschäftigte, Jobsuchende und Unternehmen der Region für Qualifizierungsangebote und die Investition in die eigene berufliche Zukunft beziehungsweise in die Mitarbeiterschaft.

Die Kooperationspartner von zukunftstreffer.de sind: Agentur für Arbeit Trier, Fußballverband Rheinland, die Landkreise Trier-Saarburg, Bitburg-Prüm und Bernkastel-Wittlich, Stadt Trier, Industrie- und Handelskammer Trier, Handwerkskammer Trier, die Kreishandwerkerschaften Trier-Saarburg und MEHR sowie die Jobcenter Stadt Trier, Trier-Saarburg, Bitburg-Prüm und Bernkastel-Wittlich.