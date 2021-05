Unternehmen : Sicherheit bis in den letzten Winkel

FÖHREN Das Unternehmen LivEye aus Föhren ist europaweit in der Überwachung von Großbaustellen im Einsatz.

Im LivEye Monitoring Center im Industriepark Region Trier in Föhren läuft alles zusammen. Im Neubau in der Europa-Allee haben speziell geschulte Sicherheitsexperten auf den vielen Bildschirmen alle Objekte in der Region, in Deutschland und Europa im Blick, wo LivEye seine Video-Überwachungssysteme installiert hat. „Bewachung von temporären Risikozonen mit mobilen Videoüberwachungsanlagen“, nennt das Firmenchef Marc Thurn. Er war vor 20 Jahren einer der Gründer des Sicherheitsunternehmens UTS, das sich seit 2012 auf die Überwachung von Großbaustellen spezialisiert hat. 2019 entstand daraus LivEye als eigenständiges Unternehmen.

Die Leitstelle in Föhren ist 24 Stunden an 365 Tagen und Nächten im Jahr besetzt, die Mitarbeiter überwachen parallel zahllose Großprojekte, aber auch kleinere Firmen und Flächen. Dazu zählen oder zählten unter anderem das temporäre riesige VW-Fahrzeuglager auf dem Rollfeld am neuen Flughafen Berlin, Windkraftanlagen zum Beispiel in Schweden, die Großbaustellen von Arla in Pronsfeld und Dr. Oetker in Wittlich-Wengerohr, die ehemalige US-Housing in Bitburg, Baustellen am Gotthard-Pass in den Alpen oder die DFB-Akademie in Frankfurt. „Wir können einen digitalen Zaun aus mobilen Überwachungssystemen um Gebäude und Flächen aufbauen“, sagt Thurn.