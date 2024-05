Ausbildung Innovative Jobs, dennoch Fachkräftemangel

In seinem Grußwort zur anschließenden Diskussionsrunde brachte es Thomas Stiren, Internet-Unternehmer und Präsident der IHK Trier, auf den Punkt: „MINT-Fächer und MINT-Berufe sind die treibenden Kräfte für Forschung und Entwicklung. Kaum noch ein Beruf kommt heute noch ohne Informatik aus und Künstliche Intelligenz ist bereits jetzt der Game Changer für die Zukunft.“ Dann ging es aus der Warte der unterschiedlichen Gruppen in der von Christian Ahlring (Arbeitskreis SchuleWirtschaft Bitburg und Volksbank Eifel) moderierten Runde darum, wie man diese MINT-Begeisterung entfachen könne. Einer, der schon zu Schulzeiten auf MINT steht, ist Felix Schommer, Oberstufenschüler am St.-Willibrord-Gymnasium. Er will Architekt oder Bauingenieur werden, hat schon mehrmals am Schüler-Wettbewerb der Architektenkammer teilgenommen und wird mit dem Abitur das MINT-Excellence-Zertifikat erhalten: „Das öffnet vielleicht die eine oder andere Tür für den späteren Beruf. Es ist wichtig, zu Schulzeiten Einblicke in Unternehmen zu bekommen, zum Beispiel durch den Exzellenzkurz oder Einblicke in die Wissenschaft durch Jugend forscht“, sagt Schommer.