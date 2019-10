PSD2-Reform : Wie Online-Banking und Einkaufen sicherer und bequemer werden sollen

Trier Mehr Sicherheit und Transparenz im Netz: Dafür wird eine europäische Richtlinie umgesetzt. Die regionalen Sparkassen und Volksbanken sehen die Umstellung gelassen. Was ändert sich dabei alles für die Verbraucher?

Was heißt das für den Kunden? Jeder Kunde muss seine Identität in jedem Fall mit zwei voneinander unabhängigen Komponenten nachweisen, die sogenannten Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA). Um eine Überweisung online freizugeben, braucht man erstens die Geheimnummer (Pin), um sich ins Konto einzuloggen und kann sich zweitens zum Beispiel per SMS oder Push-Tan eine einmalig gültige Transaktionsnummer (Tan) auf eine zuvor bei der Bank oder Sparkasse hinterlegte Handynummer beziehungsweise gesicherte Smartphone-App schicken lassen.

Was wird abgefragt? Mindestens werden Kontostand, Kontoumsätze, die Währung, in der das Konto geführt wird, die Kontonummer und die Bezeichnung des Kontos preisgegeben.

Kauft ein Kunde im Netz ein, so kann er für die Zahlungsabwicklung einen auf der Homepage des Verkäufers angebotenen Zahlungsauslösedienstleister nutzen. Dieser reicht für den Kunden den Überweisungsauftrag bei der Bank ein, wenn der Kunde dem vorher zugestimmt hat und sein Konto am Online-Banking seiner Bank teilnimmt.

Worum geht es? Zukünftig kann der Kunde den Zugriff auf seine Bankdaten ausweiten. Das bedeutet, dass er sich etwa beim Einkauf im Internet nicht extra in das Online-Banking seines Kreditinstituts einloggen muss, sondern die Überweisung über einen auf der Händlerseite angebotenen Zahlungsauslösedienst (siehe Extra) beauftragen kann. Durch die Nutzung eines Kontoinformationsdienstes haben die Kunden die Möglichkeit, sich für alle Zahlungskonten, die sie bei verschiedenen Banken haben, die Kontostände und Umsätze in aufbereiteter Form anzeigen zu lassen (siehe Grafik). Die Bundesbank betont: „Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung ändert sich nichts: Es wird keine Zahlung ausgeführt und es darf kein Drittdienstleister auf Ihre Kontodaten zugreifen!“

Mit einer gesunden Skepsis sieht Edmund Schermann, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Mittelmosel die Entwicklung: „Die Sache hat zwei Seiten. Einerseits ist die PSD2-Schnittstelle in beide Richtungen offen. Hier ist kundenseitig durchaus Vorsicht angebracht. Andererseits können wir natürlich unsere Kundenbindung selbst nutzen und aktiv werden. Der Wettbewerb wird sicher schärfer, die Kunden stärker umworben. Ob es allerdings die Verbraucher schützt, wenn sie beispielsweise statt drei nun 30 Seiten AGB durchlesen und verstehen müssen, stelle ich zumindest infrage. Der Bürger, der seine Daten leichtfertig zur Verfügung stellt, wird aber schnell zum Spielball. Und die neuen Akteure am Markt werden natürlich versuchen, auch in den Bankenbereich vorzustoßen. Wenn ich sehe, was dann mit den Daten passieren kann bin ich schon etwas in Sorge.“