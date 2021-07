Finanzen : „Das dicke Ende wird noch kommen!“

Trier/Luxemburg Entgegen dem Bundestrend steigt die Zahl der Firmenpleiten in der Region Trier. Auch in Luxemburg nehmen die Insolvenzen trotz staatlicher Hilfe zu.

Es scheint verwunderlich: Monatelang sind Geschäfte zu, müssen Dienstleister ihre Arbeit einstellen und dürfen keine Events stattfinden – und doch gehen die Firmenpleiten zurück. So jedenfalls sieht die aktuelle Lage in Deutschland aus, angesichts einem Rückgang der Insolvenzen um 1,7 Prozent auf 8800 im ersten Halbjahr. „Dies ist kein realistisches Bild“, sagt Herbert Eberhard von Credirreform Trier, wirkten doch weiterhin die staatlichen Corona-Hilfsprojekte nach, wonach vor allem die Insolvenzantragspflicht für Betriebe bis Ende April aufgehoben war. Hier eine Analyse der Gesamtlage:

INSOLVENZEN REGION TRIER: Im Gegensatz zum Bundestrend werden im ersten Halbjahr in der Region Trier 67 Unternehmensinsolvenzen gezählt, ein Plus von 34 Prozent im Vergleich zum Bundesminus von 1,7 Prozent. Schaut man sich die Region genauer an, so sind in der Eifel die größten Steigerungen zu verzeichnen – im Eifelkreis Bitburg-Prüm mit 16 Fällen ein Plus von 128 Prozent und im Vulkaneifelkreis mit 6 Fällen ein Plus von 100 Prozent. Im Kreis Bernkastel-Wittlich liegt die Zahl bei 15 (plus 67 Prozent), in der Stadt Trier mit 16 leicht über dem Vorjahreszeitraum (plus 7 Prozent) und im Kreis Trier-Saarburg bei 14. Hier gibt es die einzige Teilregion mit einem Rückgang von 12,5 Prozent.

Info Creditreform Trier und Bonn fusionieren Creditreform Trier und Creditreform Bonn sind zur Creditreform Bonn Trier Rossen Eberhard GmbH & Co. KG zusammengewachsen. Geschäftsführer sind Herbert Eberhard und Jörg Rossen. In dieser Konstellation sollen auch die Geschäfte der Creditreform Luxembourg S. A. gemeinsam als separate Einheit künftig geführt werden. Das teilt das fusionierte Unternehmen mit. Seit 1993 ist Rechtsanwalt Herbert Eberhard Geschäftsführer von Creditreform Trier. Er und sein Team beraten viele regionale Unternehmen als Dienstleister rund um das Thema Finanzen und Bonitätsprüfung. Jörg Rossen (57) ist seit 2013 geschäftsführender Gesellschafter von Creditreform in Bonn. An beiden Standorten ist das Unternehmen künftig mit insgesamt 45 Beschäftigten aktiv, die gemeinsam fast 3000 Kunden betreuen.

INSOLVENZEN LUXEMBURG: Von Januar bis Juni werden im Großherzogtum 650 Firmenpleiten gezählt, dass sind knapp 14 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Juli haben die Insolvenzanträge jedoch noch stärker zugenommen. Insgesamt ordnet Experte Eberhard auch diesen Halbjahreswert als „nicht realistisch“ ein, „da die staatlichen Maßnahmen in den besonders betroffenen Branchen wie Handel und Gastronomie teilweise bis Jahresende weiterlaufen und so die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erst verzögert eintreten werden“, ist er überzeugt.

BRANCHEN: Mit zwei Dritteln Anteil liegt die Dienstleistungsbranche bei den Insolvenzen sowohl in der Region Trier als auch in Luxemburg vorn. Danach folgt der Handel mit jeweils einer überproportional großen Steigerung. Am Bau bleibt die Region Trier stabil, in Luxemburg nehmen die Pleiten um gut 37 Prozent zu. „Das verwundert doch, da sich in Luxemburg die Handelsinsolvenzen ähnlich wie im Vor-Corona-Jahr 2019 zeigen, der Boom am Bau jedoch keinen Einbruch zeigen sollte“, sagt Jurist Eberhard.

Unklar zeigt sich noch die Entwicklung in der Industrie, vor allem im Automobilbereich und bei seinen Zulieferfirmen. „Man kann angesichts von E-Mobilität und Strukturwandel zwar sagen, dass Motoren und ihre Zulieferprodukte einen Nachfragewandel erfahren werden, aber Lampen, Türen und Batterien braucht das Fahrzeug auch in Zukunft. Daher kann man keine Schlüsse auf die Gesamtbranche ziehen.“ Gerade in der Region Trier komme es darauf an, dass die in der Branche tätigen Betriebe ihre Produkte als „zukunftsrelevant“ entwickeln.

BETRIEBSGRÖSSE: Eine Gemeinsamkeit im Bundestrend, aber auch zwischen der Region Trier und Luxemburg zeigt sich bei der Größe der von Insolvenz betroffenen Betriebe: Vor allem kleinere Unternehmen gehen derzeit pleite. Bundesweit hat das 90 000 Beschäftigte betroffen, im Vorjahreszeitraum waren es noch 125 000 Beschäftige. Mehr als die Hälfte der Pleiten fiel auf Betriebe mit einem jährlichen Umsatz bis maximal 250 000 Euro und damit hauptsächlich auf Einzelunternehmen und Freiberufler (54 Prozent). „Hier reden wir für die Wirtschaft schon von einem Substanzverlust, auch wenn weniger Beschäftigte insgesamt davon betroffen sind“, sagt Eberhard. Allein für die Region Trier fallen somit rund 17 Millionen Euro Umsatz und 322 Stellen weg.

Die größten Firmenpleiten in der Region sind die Firma KonRetail aus Trier mit 113 Mitarbeitern und die Bitburger Firma KPF Parkett & Fußboden mit 14 Beschäftigten. In Luxemburg fällt die Baufirma Socoma Constructions in Bridel mit 40 Mitarbeitern auf. Weitere größere Insolvenzfälle sind die Firma Solartec in Grevenmacher mit 30 Beschäftigten und Bigor International mit 33 Mitarbeitern im Bereich Handel und Modeschmuck.

PERPEKTIVE: „Auch wenn man erst mal abwarten muss, kann man sagen: Das dicke Ende wird noch kommen“, sagt Eberhard. Er rechnet spätestens zum Frühjahr 2022 mit wesentich mehr Firmenpleiten. „Die Entwicklung verschiebt sich um etwa ein Jahr.“ Und auch dann wird das Problem noch anhalten: „Durch die Corona-Krise wurden einige Unternehmen über staatliche Hilfen durchgeschleppt. Ich bin überzeugt davon, dass die Insolvenzproblematik noch die kommenden zehn Jahre anhalten wird.“