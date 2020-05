Kriminalität : Betrug: Falsche Mails an Arbeitgeber im Umlauf

Trier Die Agentur für Arbeit Trier warnt vor betrügerischen Emails an Arbeitgeber. Sie nutzen Signaturen von Agentur-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und enthalten Links, über die möglicherweise Schadsoftware installiert wird.

Die Betrugsmasche: Derzeit sind bundesweit Nachrichten verschickt worden, die vermeintliche Stellenangebote aus der Jobbörse der Bundesagentur (BA) enthalten. Die Betreffzeile stellt einen Bezug zu älteren Stellenangeboten der angeschriebenen Arbeitgeber aus der Jobbörse der Bundesagentur her. Auch in der Region Trier sind Mails aufgetaucht, deren Betreffzeilen einen Bezug zu Dienstleistungen der Agentur für Arbeit, beispielsweise dem Kurzarbeitergeld, vorspiegeln. Die Nachrichten sind mit nachgeahmten Signaturen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Arbeitsagentur gezeichnet. Die Agentur für Arbeit Trier ist jedoch nicht Absender dieser Mails. Zu erkennen sind die gefälschten Nachrichten an auffälligen, in Großbuchstaben geschriebenen und blau hinterlegten Links „Anhang zum Dokument“.