Schon der Februar hat den regionalen Arbeitsmarkt positiv beflügelt, nun im März ist die Arbeitslosigkeit in der Region Trier weiter gesunken. Das hat zum großen Teil saisonale Gründe, die Frühjahrsbelebung wird von der Gastronomie, der Bau- und Ausbaubranche und dem Gartenbau angefacht. Durch einen Rückgang von 4,5 Prozent oder 463 Personen in diesem Monat, hat sich die Arbeitslosigkeit auf 9906 Menschen reduziert. Auch die Arbeitslosenquote hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent verringert. Damit hat die Arbeitslosigkeit wieder einen neuen Tiefstand für einen Monat März erreicht, denn seit der Wiedervereinigung beziehungsweise dem Beginn der Statistikaufzeichnungen, war diese in einem März noch nie so gering wie in diesem Jahr.

Das Angebot an freien Stellen in der Region Trier befindet sich mit 4889 Angeboten weiterhin auf hohem Niveau. Im Februar waren noch 167 Stellen mehr im Bestand gemeldet. Seit März 2018 hat sich die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen jedoch um 47 Stellen erhöht.

Im Land sieht es ähnlich an: Zum Ende des ersten Quartals ist die Zahl der arbeitslosen Frauen und Männer nochmal gesunken. Auch wurden mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Rheinland-Pfalz gezählt als ein Jahr zuvor. Im März waren nach Angaben der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland 99 100 Personen arbeitslos, 2800 oder 2,8 Prozent weniger als einen Monat zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Arbeitslosigkeit um 4200 oder 4,1 Prozent zurück. Die Arbeitslosenquote - berechnet auf der Basis aller zivilen Erwerbspersonen – lag bei 4,4 Prozent. Im Februar betrug sie 4,6 Prozent und im März 2018 4,7 Prozent.

„Die Frühjahrsbelebung hat auf dem Arbeitsmarkt Einzug gehalten. Insbesondere in den Gartenbau- und Bauberufen wurden im März weniger Arbeitslose gezählt“, so Walter Hüther, Geschäftsführer Interner Service der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. „Die Arbeitslosigkeit unterschritt nochmal die 100 000-Grenze. Zuletzt waren im Jahr 1992 weniger Arbeitslose im März registriert.“