Bilanz So war die Weinernte 2023

Kanzem · Wie war die Weinlese für Weinbau-Betriebe an Mosel, Saar und Ruwer? Was sind die Trends, wie gut sind Menge und Qualität und was sind die Herausforderungen? Vorstand und Präsident der Moselwein e.V. sowie die amtierende Mosel-Weinkönigin Marie Sophie geben Antworten.

15.10.2023, 12:25 Uhr

Erntehelfer lesen in der Lage Kanzemer Altenberg Trauben für einen Riesling. Der Weinberg gehört zum Weingut von Othegrafen. Die Weinlese an Model, Saar und Ruwer ist in den nächsten Tagen offiziell abgeschlossen. Foto: Harald Tittel/dpa Foto: dpa/Harald Tittel

Von Dirk Tenbrock

„Bange machen gilt nicht“, sagt Walter Clüsserath, der Weinbaupräsident aus Pölich an der Mittelmosel. Er meint damit die mannigfaltigen Herausforderungen, vor denen die (Steillagen-)Winzer grundsätzlich stehen, aber auch die Auswirkungen von Inflation, Rezession und natürlich durch den Klimawandel.