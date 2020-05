Weinwirtschaft : Neuer Preis: Handwerklich erzeugte Sekte ins Rampenlicht rücken

BAD KREUZNACH/Trier (red) „Das Beste, was Ihrem Sekt passieren kann: der neue Staatsehrenpreis für Sekt!“ Mit diesem Slogan bewirbt die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz den neuen Staatsehrenpreis für Sekt, der vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau ausgelobt und im Rahmen der Landesweinprämierung 2020 erstmals verliehen wird.

Gleichzeitig steigt der Absatz von Schaumwein, auch international: Der Markt ist in Bewegung. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir gemeinsam mit dem Weinbauministerium den Staatsehrenpreis für Sekt verleihen können.“

Mit dem neu gestifteten Staatsehrenpreis sollen die handwerklich erzeugten Sekte mehr ins Rampenlicht rücken. Gerade bei Betrieben mit sehr hohen Qualitäten sind Sekte zu einem wichtigen Standbein in der Vermarktung geworden.

Für 150 an Sekte vergebene Auszeichnungen (Kammerpreismünzen) pro Region, also Pfalz, Rheinhessen und Rheinland-Nassau, kann ein Staatsehrenpreis für Sekt verliehen werden. Mindestens fünf Sekte pro Betrieb müssen im Prämierungsjahr ausgezeichnet worden sein, um in die Auswahl zu kommen.