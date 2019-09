TV-Projekt Zeitung lesen macht Azubis fit : Wissenschaftlich belegt: Wer liest, weiß mehr

Sie nehmen im aktuellen Projektjahr am Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ teil: der neue Ausbildungsjahrgang der regionalen Volksbanken und Raiffeisenbanken, hier bei der Einführungswoche in Wittlich. Foto: TV/Björn Pazen

TRIER Noch bis Ende September können Firmen ihre Auszubildenden für das Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ anmelden.

Die Abschlussbilanz zeigt, dass alle Teilnehmer – unabhängig von Geschlecht, Alter oder Schulbildung, mit oder ohne Migrationshintergrund, am Ende des Projektjahres mehr Fragen in den Wissensquizzen richtig beantwortet hatten, in diesem Jahr besonders aus den Themen Politik, Geografie oder Geschichte. Weibliche Azubis haben tendenziell mehr dazugelernt als männliche. Fast 1000 Azubis nahmen im Vorjahr in ganz Rheinland-Pfalz am Projekt teil, rund 100 über den Trierischen Volksfreund – und aktuell sind bereits fast 90 für das nächste Projektjahr angemeldet.