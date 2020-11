Wirtschaftsministerium : Wissing wirbt für Nutzung der neuen Dachmarke

Mainz (dpa) Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) hat zur Eröffnung des Tourismustags Rheinland-Pfalz Vertreter der Branche dazu aufgerufen, die neue Marketing-Dachmarke „Rheinland-Pfalz.Gold“ für ihre Werbung zu nutzen.

Das touristische Marketing in Rheinland-Pfalz solle gemeinsam mit den Partnern in den Regionen und Kommunen sowie den einzelnen Unternehmen „moderner, kreativer und damit auch erfolgreicher“ gestaltet werden, sagte Wissing am Donnerstag auf dem virtuellen Treffen vor rund 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Einbettung der neuen Standortmarke in das touristische Marketing.