TV-Projekt startet wieder : Jetzt schon anmelden und auf Wissen setzen

Schon seit vielen Jahren nehmen die Auszubildenden der Volksbank Eifel (Bild oben links) von ThyssenKrupp Bilstein in Mandern (oben rechts) und GKN driveline in Trier (unten) am Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ teil. Foto: TV/GKN/awitra/Voba

TRIER Das 13. Jahr soll kein verflixtes sein: Am 1. August geht das TV-Erfolgsprojekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ in die nächste Runde

Der Pandemie und ihren Auswirkungen auf den Schulalltag und die regionalen Unternehmen zum Trotz startet am 1. August das nächste Ausbildungsjahr. Für Tausende junge Menschen in der Region beginnt ein neuer Lebensabschnitt, und durch die Betriebe, Kammern, Innungen und Berufsschulen werden Sach- und Fachwissen, aber auch die Freude am neuen Beruf vermittelt.

Ein Punkt, der in allen Ausbildungsberufen wichtig ist, ist das Thema Allgemeinbildung, aber auch das Wissen über die Region - was ist hier los, welche Themen interessieren die Menschen, wie tickt die Region, aber auch die regionale Wirtschaft. Da setzt seit 2009 das Volksfreund-Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ an. Egal, ob mit der gedruckten Zeitung, der digitalen ePaper-Variante oder der Kombinationen aus beiden sind die Auszubildenden immer auf dem Laufenden, was in der weiten Welt, aber natürlich speziell in der Region passiert. „Wir haben sehr positive Erfahrungen mit dem Projekt gemacht, es sorgt nicht nur für Allgemeinbildung, sondern formt auch die Persönlichkeit“, sagt Christian Pauly, Prokurist bei der Volksbank Eifel: „Deswegen ist es bei uns schon eine Tradition, dass die Azubis durch die tägliche Volksfreund-Lektüre immer auf dem Laufenden sind. Sie können mitreden und sind sicherer im Kundengespräch. Wir investieren mit dem Projekt gerne in die Zukunft unserer Auszubildenden und somit auch unserer Bank.“ Die Volksbank mit Hauptsitz in Bitburg ist schon seit 2009 beim Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ am Start - seit vielen Jahren nehmen die Auszubildenden aller regionalen Volksbanken und Raiffeisenbanken am Projekt teil.

Extra Diese Firmen nehmen teil am TV-Azubi-Projekt Alwitra GmbH (Trier), Sparkasse Mittelmosel-Eifel-Hunsrück, VR-Bank Hunsrück-Mosel eG, Kreissparkasse Bitburg-Prüm, Raiffeisenbank Westeifel eG, Raiffeisenbank Irrel eG, GHS GmbH & Co. KG Trier, Volksbank Eifel eG, Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank, Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land, Scheibe Haustechnik GmbH Wittlich-Lüxem, Witte Automotive GmbH Bitburg, Volksbank Trier eG, ThyssenKrupp Bilstein (Mandern), GKN Driveline Trier

Seit zwölf Jahren bieten alle Zeitungen in Rheinland-Pfalz dieses Erfolgsprojekt an, durch das Auszubildende täglich die Zeitung lesen können – beim Volksfreund entweder als gedruckte Version oder als E-Paper. Die kontinuierlichen Wissenstests der vergangenen Jahre haben eindeutig den Zuwachs an Allgemeinbildung bei den Teilnehmern belegt. Diese Wissenstests sind auch weiterhin Bestandteil des Projekts, und für die teilnehmenden Unternehmen natürlich kostenlos.

Diese zahlen nur den jeweiligen Abopreis für die angemeldeten Azubis (39,60 Euro monatlich für die gedruckte Zeitung, 24,90 Euro für das E-Paper, 41,95 Euro für die Kombination aus Zeitung und E-Paper). Als spezielles Zusatzangebot gibt es zu allen Digitalvarianten des Projekts „Zeitung lesen macht Azubis fit“ ein Azubi-Tablet für eine einmalige Zuzahlung von 99 Euro.

Dirk Kleis, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region (MEHR), die für die Kreise Vulkaneifel, Bitburg-Prüm und Bernkastel-Wittlich zuständig ist, wünscht sich mehr Handwerksbetriebe, die an diesem Projekt teilnehmen: „Wir begrüßen diese Initiative des Trierischen Volksfreunds. Eine gute Allgemeinbildung, bei der eine Tageszeitung sicherlich unterstützend mitwirkt, ist für unsere Fachkräfte von morgen sehr wichtig. Ob im Berufsalltag als Geselle mit Kundenkontakt oder für die späteren Meister und Unternehmensgründer: Wer mitreden will, muss informiert sein.“

Das sieht man bei der Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg ähnlich: Hauptgeschäftsführerin Bärbel Schädlich sieht in dem Projekt eine willkommene Chance, junge Menschen im Handwerk zu fördern und zu fordern: „Egal, welches Gewerk man sich anschaut – die Anforderungen im modernen Handwerk wachsen stetig. Eine solide Allgemeinbildung und ein gewisser Weitblick sind dabei immer eine gute Basis“, sagt Schädlich. „Kombiniert mit den notwendigen Fachkenntnissen und praktischem Können steht einer vielversprechenden Handwerkskarriere nichts mehr im Weg!“

Doch auch die großen regionalen Industriebetriebe profitieren vom Mehr an Wissen ihrer Azubis, die so auch besser zwischen wahren Schlagzeilen und Fake news unterscheiden können: „Wir haben immer ein sehr positives Feedback von unseren Azubis erhalten, zudem zeigen die Ergebnisse der begleitenden Wissenstests, dass sie sich weiterentwickeln“, meint Damian Drzyzga, Leiter der Ausbildungswerkstatt bei ThyssenKrupp Bilstein in Mandern (Kreis Trier-Saarburg). „Aufgrund der langjährigen Erfahrungen können wir sagen, dass sich das Projekt absolut bewährt hat, das zeigen auch Jahr für Jahr die tollen Ergebnisse unserer Azubis bei den Wissenstests im Rahmen des Projekts“, sagt Gregor Münch, Personalverantwortlicher des Autozulieferers GKN driveline in Trier.

Bilder Zeile 2021 Foto: TV/GKN/awitra/Voba

