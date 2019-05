Ausbildung : Auf Augenhöhe Vorurteile abbauen

Sie machen bei der Future-Messe Werbung für ihren Beruf: Die Bank-Azubis Katarina Artemov, Denise Britten, Marina Burckhardt, Fabian Britz und Michel Kickert (von links) sind das Organsationsteam des Bankdays 2019. Foto: TV/Björn Pazen

TRIER Kreative Köpfe gesucht: Zum zweiten Mal ist der Bankday in die Ausbildungsmesse Future integriert. Am 17. und 18. Mai machen Nachwuchs-Banker von verschiedenen Geldinstituten Werbung für ihren Job.

Banken und Sparkassen machen mittlerweile doch fast alles digital, warum soll ich dann dort eine Ausbildung machen? Hat dieser Job überhaupt eine Zukunft? Junge Menschen, die diese Zweifel haben, was ihre berufliche Zukunft betrifft, sollten am 17./18. Mai zur Future-Ausbildungs-Messe kommen. Zum zweiten Mal nach 2018 ist der Bankday in diese Messe integriert, die in der Agentur für Arbeit Trier in der Dasbachstraße stattfindet. Dort präsentieren die angehenden Bankkaufleute des ersten Ausbildungsjahres aller ausbildenden Geldinstitute des Kreises Trier-Saarburg ihren Beruf.

Dabei geht es weniger um die einzelnen Geldinstitute als um die Ausbildung allgemein. Die Azubis, allesamt Berufsschüler an der BBS für Wirtschaft Trier, organisieren ihren Stand und ihre Präsentationen selber. Einige von ihnen kamen durch frühere Bankday-Veranstaltungen zu ihrem Ausbildungsplatz – und können den interessierten Schülern und deren Eltern also Tipps und Informationen auf Augenhöhe geben. „Viele junge Leute sehen den Beruf des Bankkaufmanns kritisch, daher wollen wir ihnen erläutern, wie es in der Praxis aussieht“, sagt Denise Britten. Die Auszubildende (Duales Studium) der Sparkasse Trier gehört zum Organisationsteam des Bankdays, der dieses Jahr unter dem Motto „Bankify your life“ steht.

Extra Der Bankday im Rahmen der Future-Messe Die Future-Messe findet am Freitag, 17. Mai (14 bis 17 Uhr), und Samstag, 18. Mai (10 bis 15 Uhr), in der Agentur für Arbeit in der Dasbachstraße 9 in Trier statt. Über 60 regionale Arbeitgeber mit mehr als 100 verschiedenen Ausbildungsberufen präsentieren sich auf der Messe. Der Bankday ist zum zweiten Mal Teil der Messe und findet sich im Foyer der Agentur für Arbeit.

„Unsere Zielgruppe sind Schüler, die entweder im Sommer 2020 oder 2021 ihren Abschluss machen. Wir haben auch schon in den sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram intensiv die Werbetrommel für den Bankday gerührt“, sagt Michel Kickert, Azubi der Volksbank Trier. Auf der Bankday-Fläche bei der Future-Messe gibt es mehrere Stände. An einem geht es um generelle Fragen rund um die Ausbildung, dann steht der Dresscode des Bankers im Vordergrund, an einem anderen wird über die Geschichte des Geldes von den ersten Münzen bis zur heutigen Digitalisierung informiert. Ein Gewinnspiel rundet das Programm ab.