Tourismus „Schoppen statt shoppen“: Wirtschaftsministerium blamiert sich mit Werbekampagne

Bei der Opposition sorgt der erst jetzt aufgefallene und zu Missverständnissen einladende Slogan für Spott. „Wein und Einkaufen sind gerade im Weinland Rheinland-Pfalz kein Widerspruch, sondern identitätsbildend“, kritisiert der Freie-Wähler Abgeordnete Stephan Wefelscheid. Das Beispiel zeige, „wie weit entfernt die Kreativen Agenturen, aber auch das FDP-geführte Ministerium vom Produkt Rheinland-Pfalz sind“. Wefelscheid spielt auf einen weiteren Slogan an, der missinterpretiert werden könnte. „Wie Bayern, nur mit Wein statt Bier. Also überhaupt nicht wie Bayern“, heißt es da. „Dass man in ganz Deutschland Bier aus Bitburg trinkt - und Bitburg in Rheinland-Pfalz liegt -, scheint der Ministerin und den Kreativen ebenfalls entgangenen zu sein. Peinlich ist das“, sagte Wefelscheid.