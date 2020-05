Interview : „Wir könnten alle Luxemburger und Pendler zwei Mal testen“

Zur Person

Foto: Privat

Ulf Nehrbass ist in Kanzem (Trier-Saarburg) auf einem Weingut aufgewachsen. Er studierte Biochemie in Tübingen und Cambridge (Großbritannien). Danach arbeitete er im Labor des späteren Nobelpreisträgers Professor Günter Blobel an der Rockefeller University in New York. 1998 wechselte er als Forschungsleiter zum Institut Pasteur in Paris. Sechs Jahre später gründete er das auf Infektionserkrankungen und Krebsforschung spezialisierte Institut Pasteur in Korea. 2013 kehrte Nehrbass nach Europa zurück und gründete ein deutsch-französisches Zentrum für translationale Forschung in Straßburg. Seit 2017 ist er Geschäftsführer des Luxembourg Institute of Health, einem Institut für biomedizinische Forschung.