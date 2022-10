Unternehmen zuversichtlich : Wittlicher Firma Arend hat Insolvenzantrag gestellt: Suche nach Investoren läuft

Exklusiv Wittlich Wegbrechende Aufträge infolge des Ukraine-Kriegs und rapide steigende Energiepreise haben ein weiteres regionales Unternehmen in finanzielle Schieflage gebracht. Kann die insolvente Wittlicher Firma Arend gerettet werden?

Der Wittlicher Spezialist für Schalt- und Steuerungstechnik, die Firma Arend Prozessautomation, steckt in finanziellen Schwierigkeiten und hat Insolvenzantrag gestellt. Rund 50 Mitarbeiter bangen jetzt um ihre Arbeitsplätze. Nach Angaben des vom Gericht eingesetzten vorläufigen Insolvenzverwalters Ingo Grünewald geriet das Unternehmen durch den Wegfall eines großes Projektes in Russland in finanzielle Schieflage. „Die Folgen der Corona-Pandemie hätte die Firma noch bewältigt. Aber die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs waren dann doch zu viel“, sagte der Trierer Jurist unserer Redaktion.