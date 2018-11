1427 Helfer für eine Wahl

Rund 91 000 Menschen können am Sonntag den Landrat wählen. Noch vor dem Beginn des Fernseh-Tatorts im Ersten dürfte feststehen, ob die Mehrheit für Gregor Eibes gestimmt hat.

Die Menschen im Landkreis Bernkastel-Wittlich wählen am Sonntag ihren Landrat. Alleiniger Kandidat ist Gregor Eibes (CDU), der bei einer Wiederwahl in seine zweite Amtszeit geht.

Wahlberechtigte: 91 357 Menschen sind im Landkreis am Sonntag wahlberechtigt: 45 401 Frauen und 45 956 Männer. Unter 25 Jahre alt und damit zum ersten Mal bei einer Landratswahl dabei sind 7506 Wähler.

Stimmbezirke/Wahllokale: In 162 Wahllokalen haben die Bernkastel-Wittlicher am Sonntag die Wahl. Der kleinste Wahlbezirk ist Rorodt in der Verbandsgemeinde Thalfang mit 41 Wahlberechtigten. Der größte ist Zeltingen-Rachtig mit 1899 Wahlberechtigten. In der VG Wittlich-Land gibt es mit 50 Wahllokalen die meisten, in der Stadt Wittlich mit zwölf die wenigsten.

Briefwahl: Bis Donnerstag, 15. November, 12 Uhr, haben 6867 Menschen Briefwahl beantragt. Die meisten Briefwähler (2226) kommen aus der VG Bernkastel-Kues, wo 23 257 Wahlberechtigte insgesamt leben. In der fast gleich großen VG Wittlich-Land (24 487 Wahlberechtigte) haben 1761 Menschen Briefwahl beantragt. Zum Vergleich: Bei der Landratswahl 2011 wurden bis zum Wahltag insgesamt 11 357 Briefwahlunterlagen beantragt.

Die Landratswahl sieht – wie die übrigen Kommunalwahlen auch – keine rechtlich verpflichtende gesonderte Ergebnisermittlung der Briefwahl vor. Lediglich in größeren Städten werden bei Kommunalwahlen aus Praktikabilitätsgründen separate Briefwahlvorstände gebildet, die dann auch gesonderte Briefwahlergebnisse ermitteln, wie die Kreisverwaltung auf TV-Anfrage mitteilt. Im „ländlichen Raum“ werden die Stimmzettel der Briefwähler den jeweiligen Stimmbezirken zugeordnet und zusammen mit den Stimmzetteln der Urnenwähler im Wahllokal ausgezählt.

Wahlhelfer: 1427 Menschen werden am Sonntag in den Wahllokalen als Helfer eingesetzt. Sie haben sich freiwillig dazu gemeldet. Die meisten Helfer (550) werden dabei in der VG Wittlich-Land benötigt, gefolgt von der VG Bernkatsel-Kues (30 Wahllokale mit 238 Helfern), der VG Traben-Trarbach (27 Stimmbezirke, 200 Helfer), der VG Thalfang (23 Stimmbezirke,186 Helfer), der Einheitsgemeinde Morbach (20 Wahllokale, 160 Helfer) und der Stadt Wittlich (zwölf Stimmbezirke, 93 Helfer).

Die Ergebnisse: Aus den Erfahrungswerten vergangener Wahlen und Mitteilungen der hauptamtlichen Wahlämter ist mit einem vorläufigen Ergebnis zwischen 19 und 20 Uhr zu rechnen, wie Kreissprecher Manuel Follmann mitteilt.