Freies WLAN auf den Dorfplätzen

Das Land hilft Gemeinden im Kreis Bernkastel-Wittlich öffentliche WLAN Hotspots einzurichten.

Die Fördermittel des Landes zum Ausbau von WLAN-Hotspots werden rege nachgefragt. „Die jetzt beschiedenen ersten Anträge für 181 Kommunen zeigen: Der Bedarf für kostenfreie WLAN-Hotspots ist vorhanden. Gleichzeitig setzen wir damit die Grundlagen, um eine möglichst flächendeckende Verfügbarkeit von WLAN-Hotspots im Land zu ermöglichen“, erklärt der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz. Im Tourismusland Rheinland-Pfalz böten WLAN-Hotspots den Kommunen viele Möglichkeiten, attraktive Angebote für Gäste und Bürger bereitzustellen, so Lewentz.

Die ersten Kommunen erhalten in diesen Tagen Bewilligungsbescheide aus dem WLAN-Programm des Landes. Im Landkreis Bernkastel-Kues erhalten Zeltingen-Rachtig, Dreis, Flußbach, Altrich, Binsfeld, Bruch, Eckfeld, Eisenschmitt, Esch, Gipperath, Greimerath, Großlittgen, Hasborn, Heckenmünster, Karl, Landscheid, Laufeld, Manderscheid, Niederöfflingen, Niederscheidweiler, Oberscheidweiler, Osann-Monzel, Pantenburg, Platten und Salmtal Geld aus dem Programm. Je Kommune gewährt das Land eine pauschale Förderung in Höhe von 500 Euro. Die Förderung kann wahlweise für Leistungen des WLAN-Rahmenvertrags des Landes genutzt oder für vergleichbare Leistungen eines alternativen Anbieters verwendet werden. Im Koalitionsvertrag hatte die Landesregierung den Ausbau von WLAN-Hotspots beschlossen. Parallel zum Ausbau von mindestens 1000 WLAN-Hotspots ist beabsichtigt, jedes mit Internet versorgte, öffentliche Gebäude mit einem freien WLAN-Zugang für die Öffentlichkeit auszustatten. In einem ersten Schritt sollen alle Gebäude in Landeseigentum, die über einen Internetanschluss verfügen, mit kostenlosem öffentlichen WLAN ausgestattet werden.