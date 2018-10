später lesen Religion 30. Bibellesung am Sonntag in Klausen Teilen

Twittern

Teilen



( Ein Jahr lang lesen Menschen am Sonntag, immer um 18 Uhr, in Klausen ihre Lieblingsgeschichte aus der Bibel in der Wallfahrtskirche vor. Anschließend findet immer ein reger Austausch statt. Der 30. Vorleser ist am 4. November Marco Brösch, Bibliothekar aus Klausen. Der Eintritt ist frei.