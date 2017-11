30. Mundartabend der CDU Wittlich am Donnerstag

Wittlich (red) Der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Wittlich, Jan Salfer, lädt für Donnerstag, 30. November, zum 30. Mundartabend des CDU-Stadtverbandes Wittlich "Bai oos en Wedlich" ein. Beginn ist um 20 Uhr im Jugendheim St.

Bernhard. Med Wedliern und Freemen schwäädsen. Waad sääsde ewailn`? Wolld Ihr friqkeln end hodd'r naihsd z'doon?

Daan kommt med d'gands Bagasch erobp! Sood ooch aanern Beschääd. Ed es ned z'daier. Giend 4 Euro ka m'r naihsd soon. Ned vergäähsen! Dau brauchs daisch ned z'scheenäären.

Karten sind zum Preis von 4 Euro erhältlich. Zu kaufen gibt es sie bei der CDU-Geschäftsstelle, Friedrichstr. 36b, in der Buchhandlung "Altstadt" oder aber an der Abendkasse.