40 Jahre danach: Ehemaligentreffen am Cusanus-Gymnasium Wittlich

(red) Die ehemaligen Schüler des Abiturjahrgangs 1978 haben sich an ihrer ehemaligen Schule, dem Cusanus-Gymnasium Wittlich getroffen. Nach einem Sektempfang begrüßte Wolfgang Mayer, der Leiter der Schule, die Gäste, unter denen sich auch ein an der Schule noch tätiger Kollege befand.

In einem kleinen Powerpoint-Vortrag vermittelte der Schulleiter einen Überblick über das, was am Cusanus-Gymnasium seit 40 Jahren an personellen und pädagogischen Veränderungen, aber auch an baulichen Erneuerungen und Fortschritten erfolgte. Sichtbar wurde dies während eines kleinen Rundgangs über den Teil des Schulgeländes, auf dem sich die neuen Sportanlagen der Schule und das „Eventum“ befinden. Beeindruckend waren auch die neuen, modernen Chemie- und Physikräume, die es den Schülern des Gymnasiums ermöglichen, eigene Versuche und Experimente durchzuführen. Auch die Ausstattung vieler Klassenräume mit modernsten Whiteboards imponierte den Gästen. Der Ausklang des Treffens fand im Casino in Wittlich statt.⇥ Foto: Wolfgang Mayer