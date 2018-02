Die 41. Kinderkleider- und Spielzeugbörse findet am Sonntag, 11. März, von 14 bis 16 Uhr in der Eifellandhalle statt. Tischvergabe ist am Samstag, 24. Februar, von 10 bis 11 Uhr unter Telefon 06575/4979, per E-Mail (für spätere Anmeldung und kurzfristige Absagen): kinderkleiderboerse-landscheid@web.de