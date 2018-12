(red) Die Ehrenmitglieder des Wittlicher Turnvereins trafen sich zum traditionellen Weihnachtskaffee. Der Vorstand, unter dem Vorsitz des ersten Vorsitzenden Thorsten Meienbrock, begrüßte die langjährigen Vereinsmitglieder zur gemütlichen Runde im Restaurant Daus in Wittlich.

Insgesamt konnten die Gäste auf beachtliche 423 Jahre Vereinstreue zurückblicken. Das jüngste Ehrenmitglied war dabei noch nicht einmal geboren, als der Erste in den Verein eingetreten ist. Jedes Mitglied kann mindestens 50 Jahre Vereinszugehörigkeit vorweisen. Dies ist in jedem Jahr Grund genug, die Vereinstreue in netter Gemeinschaft zu feiern.