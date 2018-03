später lesen Dorffeste Jubiläum für das Dorfest in Dorf Teilen

Twittern

Teilen



(red) Nach dem Abschluss der Theatersaison hat der Verein Dorfgemeinschaft mit den Planungen für das in diesem Jahr zu feiernde historische Dorffest begonnen. Das Fest soll in einem besonderen Rahmen stattfinden, wird doch ein Doppeljubiläum gefeiert: 50 Jahre Dorffest und 40 Jahre Verein Dorfgemeinschaft. Gefeiert wird am 1. und 2. September im Rahmen des historischen Dorffests. In einem Mitgliedertreffen der Dorfgemeinschaft stellten Wolfgang Schmitt-Kölzer, Reinhold Lehnen und Franz-Josef Thetard den ersten Entwurf einer Vereinschronik vor. Zum Fest wird es eine Ausstellung geben. Die Bürger werden gebeten, Text- und Bildbeiträge zur Verfügung zu stellen.