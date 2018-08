500 Harleys auf dem Wittlicher Marktplatz

Moselwein meets Harley – eine Verbindung zwischen starken Motoren und ausdruckstarkem Moselwein, die bereits seit 20 Jahren in Ürzig eine große Rolle spielt. Seit 2005 ist auch Wittlich mit von der Partie, wenn bis zu 500 Harleys auf dem Marktplatz in Wittlich eintreffen.

Am Samstag, 11. August, ist es wieder so weit: Um 13 Uhr starten in Ürzig rund 500 Harley Fahrer zu einer Rundfahrt über Bernkastel-Kues, Minheim nach Wittlich. Gegen 14 Uhr treffen die Biker auf dem Marktplatz in Wittlich ein, wo sie von Bürgermeister Joachim Rodenkirch vor dem Rathaus empfangen werden. Für alle Freunde der legendären Harley Davidson bietet sich bis 15 Uhr die Gelegenheit die Motorräder aus nächster Nähe zu betrachten.