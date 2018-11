72-Stunden Aktion: Jugendliche können sich anmelden

72 Stunden lang – vom 23. bis 26. Mai 2019 –wollen sich Jugendliche für andere einsetzen. Ab jetzt können sich junge Menschen für die gemeinnützige Aktion anmelden.

Bei der Aktion geht es darum, die Welt in 72 Stunden ein bisschen besser zu machen. Die Jugendlichen meistern in drei Tagen ein vorgegebenes Projekt und setzen sich für ein soziales, ökologisches, politisches oder interreligiöses Thema ein. Ein Koordinierungskreis organisiert gemeinsam mit der Fachstelle Jugend Wittlich die Aktion in den Kreisen Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell. Jetzt suchen sie nach Partnern: Jugendgruppen aus den Pfarreien und andere Jugendgruppen, die sich bei Verbänden und anderen Einrichtungen engagieren, sind aufgerufen mitzumachen – und 72 Stunden lang dort Einsatz zu zeigen, wo Hilfe gebraucht wird.

Weitere Infos: Lory Müller, Fachstelle Jugend in Wittlich und Marienbu, Telefon 06571/95491413 oder per E-Mail

lorenz.mueller@bgv-trier.de,

Internet: www.72stunden.de.