80 Jahre Familienunternehmen

Möbel Klein wird in der dritten Generation geführt und feiert Jubiläum.

Am 16. Juli 1938 gründen das Ehepaar Gertrud und Georg Klein das Möbelhaus Klein als Möbelgeschäft und Polsterwerkstätte in der Himmeroder Straße 15. Nun feierte die Familie Klein den 80. Geburtstag ihres (Familien-)Unternehmens. Annette Klein absolvierte eine Ausbildung auf der Fachschule des Deutschen Möbelhandels nach dem Vorbild ihrer Eltern und trat dann im Jahre 2000 in die Geschäftsführung ein und führt das Unternehmen heute zusammen mit ihren Eltern Martha und Georg Klein in der dritten Generation. Drei Generationen, 80 Jahre, 1500 Quadratmeter Ausstellungsfläche auf drei Etagen und ein Kundenkreis von der Ruhr bis nach Luxemburg. Was ist das Geheimnis? Martha Klein ist sich sicher: „Wir kaufen nur Ware ein, die wir selbst angefasst haben – das heißt: Es wird nichts von der Stange oder aus dem Katalog gekauft.“ Die Ausstattung wird von Annette und Martha Klein gemeinsam zusammengestellt und ändert sich ständig. Durch den eingebauten Aufzug kann die Ausstellung auch problemlos mit Gehhilfen und Kinderwagen besucht werden. Vor 1,5 Jahren erfolgte zusätzlich eine totale Umgestaltung der gesamten dritten Etage, die Loft-Ambiente vermittelt.

Annette Klein: „Wir haben auch schon mal ein Möbelstück im Transporter zum Kunden transportiert und vor Ort die möglichen Farben besprochen, um dem Kunden eine Entscheidungshilfe zu geben…und dann wieder zurück nach Hause gebracht. So etwas geht natürlich nur in einem Familienunternehmen.“