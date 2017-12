A1-Bauarbeiten bei Wittlich bald abgeschlossen

Nach vielen Monaten der Behinderung kann die Autobahn A 1 bald wieder frei befahren werden.

Gute Nachrichten für Autofahrer:Trotz schwieriger Witterungsbedingungen sind die Arbeiten zur Erneuerung der A1-Fahrbahn bei Wittlich nahezu abgeschlossen. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur, mit. Fast fertig sind die Maßnahmen in Fahrtrichtung Trier zwischen der Anschlusstelle Wittlich-Mitte und der Wildbrücke bei Altrich. Nur einige Restarbeiten sind noch auszuführen. Am Dienstag, 19. Dezember, soll dort die ursprüngliche Verkehrsführung wiederhergestellt werden.Bis Mittwoch, 20. Dezember, soll die gesamte Fahrbahn in Richtung Trier wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das Gleiche gilt für die Anschlussstelle Wittlich-Mitte sowie das Autobahnkreuz Wittlich. Die Umleitungen von der A 60 und der B 50n über Altrich/Osann-Monzel und von der A 1 zur A 60 durch die Stadt Wittlich entfallen dann. In diesem Jahr nicht fertig werden in diesem Jahr die Installation der Schutzplanken, der Rückbau der Behelfsausfahrt Wittlich-Mitte und die Beschilderung. Deshalb werden einige der Tempobeschränkungen bestehen bleiben. Laut LBM werden diese Arbeiten im neuen Jahr zügig abgeschlossen.

(red/iro)