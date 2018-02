LKW-Fahrer drängt Kleinlaster vonder Fahrbahn ab

Die Autobahnpolizei Schweich sucht Zeugen eines Unfalles, der sich am Donnerstagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der A 1 zwischen der Anschlussstelle Manderscheid und der Raststätte Eifel in Fahrtrichtung Saarbrücken ereignet hat.

Die Autobahnpolizei Schweich sucht Zeugen eines Unfalles, der sich am Donnerstagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der A 1 zwischen der Anschlussstelle Manderscheid und der Raststätte Eifel in Fahrtrichtung Saarbrücken ereignet hat. Der Fahrer eines blauen Kleinlasters soll bei schneebedeckter Fahrbahn von einem überholenden und ins Schlingern geratenen Sattelzug von der Fahrbahn abgedrängt worden sein. Der Klein-LKW überfuhr die Schutzplanke und kippte in der Böschung auf die Seite. Verletzt wurde der Fahrer nicht. Der Sattelzug soll danach weitergefahren sein.

Hinweise werden erbeten unter Telefon 06502/91650.