(red) Nach der Arbeit folgte das Vergnügen für die ehrenamtlichen und Interviewer des Lesesommers 2018. Nach knapp 6000 Buchgesprächen, die sie in rund 583 Stunden mit Kindern und Jugendlichen in der Stadt- und Kreisergänzungsbücherei geführt hatten, wurden alle zum gemeinsamen Abschlussessen eingeladen.

Büchereileiterin Elke Scheid begrüßte die Gäste und lobte das große Engagement der insgesamt 39 Interviewer, ohne das der Lesesommer in diesem Umfang nicht zu leisten gewesen wäre. Vom offiziellen Teil ging es dann schnell zum gemütlichen über, während dem die Helfer die zahlreichen in der Bücherei verbrachten Stunden nochmals Revue passieren ließen. Alle waren sich einig: Die Gespräche mit den Kindern waren aufgrund des großen Andranges zum Teil sehr anstrengend, haben aber großen Spaß gemacht und werden in schöner Erinnerung bleiben. Selbstverständlich ist auch im nächsten Jahr der Lesesommer wieder fest im Veranstaltungskalender eingeplant. Das Bücherei-Team freut sich schon heute zahlreiche „alte Hasen“, aber auch neue Gesichter im Kreis der Interviewer begrüßen zu dürfen.

Foto: Carl Münzel